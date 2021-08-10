«Готов оказать семье поддержку». Адвокат камчатского депутата-миллионера рассказал подробности убийства

Камчатский депутат Игорь Редькин заявил, что убил человека случайно. Он думал, что стрелял в медведя.

Убийство произошло в поселке Озерновском 2 августа. Как рассказал помощник адвоката депутата Ольга Струченко, населенный пункт страдает от медведей.

«Редькин, увидев, что несколько медведей направляются в сторону поселка со стороны заброшенной свалки, выдвинулся туда, чтобы спугнуть животных. Было уже сумеречно. Он был уверен, что стрелял в медведей, так как свалка была заброшена и людей там, особенно в вечернее время, нет», — рассказал юрист.

Потом депутат узнал, что на свалке был найден 30-летний мужчина с пулевым ранением, позже он умер в больнице. Парламентарий обратился к следственным органам и рассказал, что может быть причастен к убийству. Экспертиза показала, что пуля была его.

«От следствия он не скрывается, он работает со следствием. Он жалеет о случившемся, готов семье оказать любую поддержку», — рассказал помощник депутата.

Игорь Редькин задержан.

Игорь Редькин является одним из богатейших российских депутатов по версии Forbes. Он владеет несколькими крупными компаниями на Камчатке. В прошлом году депутат задекларировал доход почти в 715 миллионов рублей.