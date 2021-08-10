Депутата, рассказавшего о случайном убийстве, задержали на Камчатке

На Камчатке задержали депутата Игоря Редькина, сознавшегося в убийстве человека, которого он случайно застрелил на свалке в поселке Озерновском. Об этом со ссылкой на региональный СК сообщило РИА «Новости».

Камчатский депутат Редькин во вторник через своего представителя сделал заявление, признавшись, что 2 августа случайно застрелил человека. Это произошло, когда Редькин выслеживал медведя, который обосновался в поселке. Его видели на свалке. Туда он и отправился, прихватив оружие. Но по ошибке подстрелил 30-летнего мужчину, который потом умер в больнице.

В камчатском СК сообщили, что по данному делу задержан 55-летний местный житель. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, рассказала представитель ведомства Ольга Дружинина. По какой статье проходит задержанный, в следственном управлении не уточнили.

Редькин является один из богатейших российских депутатов по версии Forbes. Он владеет несколькими крупными компаниями на Камчатке. В прошлом году депутат задекларировал доход почти в 315 миллионов рублей.