Камчатский депутат сознался в случайном убийстве

Депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека. Трагедия произошла в поселке Озерновском, когда народный избранник выслеживал медведя на местной свалке. Об этом сообщило РИА «Новости».

Редькин назвал себя невольным участником трагедии. Депутат рассказал, что 2 августа ему стало известно о медведе, который бродит на свалке. Он решил отпугнуть животное, которое могло представлять угрозу для местных жителей, и прихватил с собой оружие.

«В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорится в обращении депутата, которое распространила его представитель Ольга Струченко.

На свалке в Озерновском 2 августа подстрелили 30-летнего мужчину. Впоследствии он умер в больнице. Местные жители рассказали, что в тот вечер видели, как депутат катался по поселку на вездеходе. По данным «КамИнформ», Редькина уже задержали. Ему грозит статья о причинении смерти по неосторожности. Редькин заявил, что готов понести наказание, которое вынесет суд.

Редькин владеет несколькими крупными компаниями. В 2020 году он задекларировал доход в 314 миллионов рублей и занял 20-е место в рейтинге самых богатых депутатов по версии Forbes.

Ранее в Башкирии депутата обвинили в убийстве инвалида.