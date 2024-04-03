03 апреля 2024, 13:48
Пациента с полученным в бане ножевым ранением спасли в больнице в Балашихе
Мужчина 32 лет попал в хирургическое отделение Балашихинской больницы в тяжелом состоянии. Как выяснилось, он парился в бане и во время спора с другими посетителями получил ранение ножом в сердце.
«Мы провели экстренную операцию — остановили сильное кровотечение и выполнили левостороннюю торакотомию. Сделали разрез грудной клетки и рассекли перикард. Затем выпустили скопившуюся кровь и ушили рану на сердце», — рассказал заведующий хирургическим отделением филиала № 3 Денис Гулькин.
Реклама
Мужчина потерял почти два литра крови. Сложность операции заключалась в том, что сердце зашивали, не останавливая сердцебиение.
Вмешательство прошло успешно и заняло два часа. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Больницы
Врачи
Балашиха
Реклама
Реклама