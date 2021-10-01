Глава СКР Бастрыкин призвал разобраться в осквернении вечного огня в Миассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского управления СК доложить о подробностях осквернения мемориала Вечного огня в Миассе. О поручении сообщили на сайте ведомства.

Несколько поручений по озвученным в СМИ фактам раздал подчиненным 1 октября руководитель СК Александр Бастрыкин. 30 сентября в ряде изданий появилась информация о том, что на Вечном огне в Миасса неизвестные разожгли костер. Прибывшие на место полицейские задержали 40-летнего бездомного. Выяснилось, что он пытался сжечь венки. О правонарушении в полицию сообщил местный житель. После акта вандализма местные власти принялись восстанавливать мемориал.

В прошлом году житель Чувашии решил приготовить себе еду на Вечном огне в Чебоксарах. Процесс приготовления он додумался запечатлеть на видео, а потом опубликовал на своей странице в Instagram. Верховный суд Чувашии назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.