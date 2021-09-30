Мужчина попытался сжечь венки на мемориале в Миассе

В городе Миасс Челябинской области был задержан мужчина, который попытался сжечь венки на мемориале «Скорбящая мать». Он бросил их в Вечный огонь, рассказало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

В местное отделение полиции обратился гражданин, который заявил, что на мемориале были найдены поврежденные искусственные венки. По его словам, неизвестный пытался их сжечь, кидая в Вечный огонь.

«По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан мужчина 1982 года рождения, ранее судимый, без определенного места жительства», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас полиция проводит проверку. Представители городской администрации отметили, что верхнюю часть монумента пришлось снять, чтобы провести восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в городе Тобольске Тюменской области неизвестные нанесли надписи на памятник Ермаку. Вандалы написали краской несколько слов, которые похожи на названия аккаунтов в Instagram.