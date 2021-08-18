Пожарившего сосиски на Вечном огне тату-мастера из Чувашии оштрафовали

Жителя Чебоксар, пожарившего сосиски на Вечном огне в мемориальном комплексе, оштрафовали на 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Чувашии.

Процесс приготовления сосисок молодой человек транслировал у себя в Stories в октябре 2020 года. По данным издания «Про Город», вандалом оказался местный тату-мастер. Компанию ему составили два приятеля. При этом он подпевал песне Тимати «Хавчик».

«Сосисончики, вечер у огня — по кайфу! А вы так гуляете?» — интересовался он у своих подписчиков.

Уже на следующий день полиция возбудила уголовное дело об осквернении символов воинской славы России.

Правоохранители установили, что в ночь с 21 на 22 октября злоумышленник проник в мемориальный парк «Победа» в Чебоксарах, там поднялся на памятник и стал использовать Вечный огонь для приготовления сосисок. Видеозапись с музыкальным сопровождением и нецензурными выражениями мужчина разместил в интернете для публичной демонстрации.

Верховный суд Чувашии назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В прокуратуре отметили, что с мая этого года наказание за подобные преступления было ужесточено. Нарушителя могли отправить в исправительное учреждение на срок до трех лет. Но с учетом того, что преступление было совершено в 2020 году, при назначении наказания учитывается норма Уголовного кодекса в старой редакции, заключили в ведомстве.