09 февраля 2024, 02:26
Защита Треповой обжаловала приговор по делу о теракте
Адвокат Берман: защита подала апелляцию на приговор Треповой
Защита осужденной Дарьи Треповой подала апелляционную жалобу на приговор по делу о теракте, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали другие люди. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Даниил Берман.
«Апелляционную жалобу на приговор отправил по почте», — сообщил Берман.
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Защитник добавил, что подробности апелляционной жалобы станут известны во время судебного разбирательства.
Первый Западный окружной военный суд 25 января признал Трепову виновной в совершении террористического акта и приговорил к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ей назначили штраф в 600 тысяч рублей и 16,495 миллиона рублей по искам пострадавших.
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Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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