Генпрокуратура описала типичного российского преступника

Генпрокуратура представила портрет среднестатистического преступника в России. Это мужчина в возрасте 30–49 лет без постоянной работы и высшего образования.

По данным ведомства, около 53,9% преступлений в России совершают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет. Среди них со средним общим образованием 34,6%, а со средним профессиональным — 34,8%. При этом около 69% мужчин в этом возрасте в момент преступления не имели постоянного заработка. Преимущественно это граждане России — 93,3%.

Ранее МВД сообщил, что уровень подростковой преступности в 2020 году снизился на 11,5%. Полицейские связали уменьшение показателей с пандемией и успешной работой профилактических программ при работе с молодежью.

В январе 2021 года в России на 6,1% выросло количество преступлений, которые совершили иностранцы и лица без гражданства. Однако общее число случаев криминала стало меньше. Их количество уменьшилось на 6,6%, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 12,4%. На 17,8% снизились случаи разбоя, на 28,7% — грабежей, на 10,4% — различных краж, сообщили в МВД.