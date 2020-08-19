Жириновского не пустили в камеру к Фургалу

Приехавший в Следственный изолятор «Лефортово» лидер ЛДПР Владимир Жириновский не смог встретиться с арестованным экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. В беседе с журналистами политик заявил, что его не пустили в камеру.

«Нас не пустили в камеру к Фургалу, сообщая нам, что она пустая», — процитировало Жириновского РИА «Новости».

Лидер ЛДПР пояснил, что отсутствие арестованного в камере сотрудники СИЗО объяснили следственными действиями. Жириновский подчеркнул, что его партия намерена снова выступить за отстранение руководителя «Лефортова» от занимаемой должности.

Ранее в партии рассказали, что начальник Следственного изолятора объяснил, что следователь, который занимается делом Сергея Фургала, считает недопустимым, чтобы его посещали депутаты.

Однопартийцы арестованного экс-губернатора заявили, что это противоречит федеральному закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Согласно этому документу, депутаты и сенаторы могут посещать следственные изоляторы без специального разрешения.

Занимавшего должность губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и этапировали в Москву. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушений на предпринимателей, которые совершала преступная группа в 2004–2005 годах.

Показания на губернатора дали задержанные ранее исполнители преступлений. Суд отправил Фургала в Следственный изолятор. Президент России Владимир Путин отправил его в отставку с поста руководителя региона в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края российский лидер назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева.