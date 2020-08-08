Фургалу запретили встречи с Жириновским и другими сопартийцами

Фургал не сможет видеться в СИЗО со своими сопартийцами и лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским. СК запретил эти встречи, чтобы сохранить тайну следствия.

«Мы неоднократно обращались в Следственный комитет, ФСИН и Минюст по поводу допуска наших депутатов, в том числе лидера партии Владимира Жириновского, к арестованному и находящемуся в СИЗО „Лефортово“ экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Однако пока нам упорно отказывают», — сообщила пресс-служба ЛДПР в своем Telegram-канале.

К сообщению прикрепили фото ответов на запросы Жириновского из разных ведомств. В СК пояснили, что Жириновского не пустят к Фургалу, потому что лидер партии не является участником расследования дела экс-губернатора, а это значит, что тайна следствия может оказаться под угрозой.

После задержания Фургала Жириновский пригрозил, что вся фракция ЛДПР может уйти из Госдумы в знак протеста. Об этом сообщила «Газета.ru». Позже лидер партии заявил, что будет просить президента Путина о помиловании бывшего губернатора Хабаровского края в случае обвинительного приговора.

Фургала арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов. Путин отправил его в отставку с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия.