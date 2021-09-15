ФСБ задержала вербощиков террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* в Красноярске

В Красноярске задержали двух вербовщиков террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Они распространяли террористическую идеологию.

Двух вербовщиков террористической организации задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка УФСБ.

«Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю установлено, что двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в краевую столицу для проведения работы по распространению террористической идеологии», — сказано в сообщении.

Задержанные вербовали жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности.

По данным пресс-службы, в отношении вербовщиков возбуждены уголовные дела. Их заключили под стражу.

Ранее в нескольких регионах России ФСБ задержала главарей и участников террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещена в России.