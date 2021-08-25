ФСБ задержала главарей и участников террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*
В Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае задержали 31 главаря и участника террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Об этом сообщили в ФСБ. Террористы занимались вербовкой и отправкой новых членов в Сирию.
Спецоперацию ФСБ провела вместе с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ в российской столице, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Канске и селе Прокудском в Новосибирской области.
«Пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации „Катиба Таухид валь-Джихад“*, задержан 31 человек из числа ее главарей и рядовых участников», — сказано в сообщении.
Силовики заявили, что задержанные не только вербовали людей и отправляли их в Сирию, но и финансировали террористов из САР, а также занимались призывами к совершению преступлений террористического характера.
У членов запрещенной в РФ террористической организации во время задержания забрали запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы «Катиба Таухид вадь-Джихад»*, электронные носители, средства связи и банковские карты.
В отношении этих людей открыты уголовные дела, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
* «Катиба Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещена в России.