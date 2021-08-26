ФСБ задержала участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг

Сотрудники спецслужб задержали пять предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По предварительным данным, в схему были вовлечены сотрудники МВД, уточнило РИА «Новости». В пресс-службе сообщили, что сотрудники дежурных частей в Нагорном районе и в Северном Измайлове систематически получали от компаний крупные суммы за служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти.

Эти сведения использовали предприниматели, чтобы оперативно связываться с представителями умерших и навязывать дорогие услуги. Организатора задержали на прошлой неделе на границе с Украиной, он пытался скрыться от следствия.

Возбуждено уголовное дело за получение и выдачу взятки. Задержанных арестовали.

Накануне стало известно, что в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае задержали 31 главаря и участника террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

*Террористическая организация, запрещена в России.