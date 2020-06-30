ФСБ показала задержание террориста из Владикавказа. Видео

ФСБ показала на видео спецоперацию, как задерживали предполагаемого террориста и что у него нашли во время задержания. Мужчина признался, что приехал в город, чтобы передать некий портфель.

Как видно на кадрах, в сумке у задержанного оказались компоненты бомбы — скотч, провода, бутылка с поражающими элементами. Мужчину задержали и отправили на допрос.

Ранее «360» сообщал, что выходец из Владикавказа собирался примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГ и уехать на Ближний Восток. В ФСБ заявили, что это подтверждается перепиской с террористами. Силовики обнаружили и тайник, в котором он изготавливал самодельное взрывное устройство.

За участие в деятельности террористической организации задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела еще и по статье о покушении на теракт. По данным ФСБ, мужчина собирался устроить подрыв прямо у стен администрации Владикавказа.

Ранее глава Антитеррористического центра СНГ заявил, что террористическая активность снизилась во время пандемии, но вербовка продолжилась.