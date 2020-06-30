ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

Сторонник ИГ* планировал теракт у администрации Владикавказа. Как сообщили в ФСБ, его уже задержали.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий республиканского центра», — сказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Силовики обнаружили тайник, в котором задержанный собирал компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. У него также нашли переписку с находящимися за рубежом террористами, которая, как рассказали в ЦОС, изобличает преступные намерения. Его задержание сняли на видео.

Имя задержанного не называется. Спецслужбы установили, что он собирался устроить взрыв, а потом уехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, чтобы примкнуть к террористам.

Правоохранители возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Решается вопрос о возбуждении дела еще и по статье о покушении на теракт.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.