Террористическая активность снизилась во время пандемии, но вербовка продолжилась

По мнению руководителя центра, на деятельность террористов в первую очередь повлияло то, что из-за пандемии они не могут свободно передвигаться.

«Причина очевидна — террористам стало заметно сложнее перемещаться как внутри отдельных государств, так и между странами, существенно усилен пограничный и санитарно-эпидемиологический контроль», — пояснил Новиков. В разговоре он ссылался на аналитиков спецслужб СНГ, которые заметили, что террористы с началом карантина ушли в онлайн.

Однако Новиков обратил внимание, что снижение доходов населения и постоянный стресс только помогают террористам привлекать все больше людей в свои ряды.

«Вербовка — и это отмечают специалисты разных стран — облегчается не только снижением уровня жизни населения в тех странах, которые и до пандемии находились в нижних строчках экономических рейтингов, но и дополнительным эффектом длительного социального стресса — религиозной радикализацией. Это серьезный вызов обществу», — поделился глава центра.

Ранее тему терроризма в разговоре по видеосвязи обсудили Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме этого, два лидера поговорили о миграции, пандемии и нарушениях климата планеты.