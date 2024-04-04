Власть 04 апреля 2024, 14:57 Путин назвал предполагаемую цель заказчиков теракта в «Крокусе» Путин: заказчики теракта в «Крокусе» хотели нанести ущерб единству России РИА «Новости»

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Основной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», скорее всего, было нанесение ущерба единству России. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов страны.

«Судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству», — рассудил он.

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По мнению главы государства, других целей «не просматривается».

Он добавил, что РФ не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов — страна демонстрирует «уникальный пример межконфессионального согласия и единства», а также единства межрелигиозного и межэтнического.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что не сомневается в наличии украинского следа в теракте в Подмосковье. По его словам, это «уже очевидно». До этого такие заявления делал и министр обороны Сергей Шойгу.