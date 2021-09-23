ФСБ объявила об аресте 5 членов террористической ячейки в Екатеринбурге

Пятеро членов экстремистской религиозной группировки, задержанных в Екатеринбурге, арестованы, против них возбудили три уголовных дела. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщило РИА «Новости».

Из России депортируют 10 членов террористической ячейки, пятеро арестованы. У задержанных экстремистов было изъято три килограмма взрывчатых веществ, сообщили в УФСБ по региону.

Накануне стало известно о задержании в Екатеринбурге членов религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев стран Центральной Азии. Они занимались пропагандой идеологии международных террористических группировок и склоняли трудовых мигрантов к совершению терактов на территории России. У задержанных нашли доказательства их связей с главарями радикальных боевых группировок, действующих на Ближнем Востоке.

Ранее 17 сентября СМИ сообщали, что в Москве пресекли деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*, запрещенной в РФ. В ходе спецоперации задержали двух главарей и пятерых участников группировки.

*«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещена в РФ