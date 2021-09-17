Сотрудники ФСБ ликвидировали в Москве ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. В ходе спецоперации были задержаны два главаря и пять участников группировки.

О задержании террористов сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, все подозреваемые были заключены по решению столичного суда.

Источник уточнил, что всего в ячейку входили семь человек, среди них были россияне, граждане Таджикистана и Киргизии. Силовики провели обыски в домах задержанных и у их родственников.

Были изъяты средства связи, флеш-накопители и другие носители информации, а также запрещенный в РФ пропагандистский материал. Всем арестованным грозит от 10 до 20 лет тюрьмы по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации.

* «Хизб ут-Тахрир» — запрещенная в России террористическая организация.