Религиозных экстремистов задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали членов религиозно-экстремистской группы из Центральной Азии, которые имели связи с террористами на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России, передало РИА «Новости».

ФСБ сообщила, что члены преступной группы занимались пропагандой идеологии террористических группировок и склоняли трудовых мигрантов к совершению терактов на территории РФ. Все члены ячейки задержаны. Силовики заявили о наличии доказательств, что задержанные имели связи с главарями боевиков на Ближнем Востоке.