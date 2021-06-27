Фигуранта дела о гибели подростков арестовали в Липецкой области

В Липецкой области суд арестовал жителя Ессентуков, которого подозревают в создании так называемых «групп смерти», после гибели трех подростков на железнодорожном переезде в Долгоруковском районе Липецкой области. В ближайшее время его этапируют в Москву для дальнейших разбирательств.

«По ходатайству следователя фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время он будет этапирован в столицу для проведения комплекса следственных действий, в том числе и для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — сообщила пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.

Ранее на железнодорожном переезде в Долгоруковском районе погибла 15-летняя девочка. В своем предсмертном видео она рассказала о «группе смерти». Позже на этом же месте погибли ее одноклассница и 16-летний мальчик. СК завел уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Специалисты СК провели более 70 следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, посовещались с местными властями, прокуратурой, МВД и ФСБ родителями, директорами школ региона и психологами.