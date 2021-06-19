Организатора «групп смерти» задержали на Ставрополье

Жителя Ставропольского края задержали по подозрению в организации «групп смерти». Следователи считают, что он может быть причастен к гибели как минимум двух несовершеннолетних.

Об этом сообщили на сайте СК России.

«Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ задержан 19-летний житель Ессентуков. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство двух или более лиц“)», — сказано в сообщении.

Следователи выяснили, что не позже июня 2021 года задержанный создал в мессенджере несколько групп. Их участники должны были проходить разные испытания, во время совершения которых «попадали в психологическую ловушку». Они сталкивались с критикой их родителей, семьи и друзей, выслушивали пропаганду депрессии и насилия к окружающим. Кроме того, участников убеждали использовать опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций.

Следователи установили, что из-за «групп смерти» погибли два подростка. Они получили смертельные травмы на железной дороге в Липецкой области, когда выполняли «изощренные задания задержанного».

Организатору групп уже предъявили обвинение, следствие будет просить у суда заключить мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители уже допросили множество свидетелей и более 50 подростков, которые состояли в деструктивных группах. Кроме того, обыски провели сразу в 10 регионах страны.