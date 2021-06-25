Тело 15-летней школьницы обнаружили на железнодорожных путях в поселке Долгоруково в Липецкой области. Ранее там погибли двое подростков.

Об обнаружении тела девочки сообщил РЕН ТВ. По данным источника телеканала, школьница состояла в так называемой группе смерти. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Официально смерть девочки пока не подтвердили ни в региональном ГУ МВД, ни в СУ СКР.

По информации местного издания gorod48.ru, она была подругой ученицы восьмого класса, которая умерла 11 июня при похожих обстоятельствах. В этом же районе 14 июня погиб 16-летний мальчик.

По предварительным данным, девочка, которая погибла 11 июня, состояла в четырех закрытых сообществах в Теlеgrаm под названием «Синий кит».

Закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в Сети начал действовать в России 7 июня 2017 года. В июне одного из организаторов такого сообщества задержали в Ставропольском крае. По версии следователей, мужчина может быть причастен к гибели как минимум двух несовершеннолетних.