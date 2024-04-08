Власть 08 апреля 2024, 01:26 Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в Подмосковье Медведев назвал бандеровцев Украины реальными заказчиками теракта в «Крокусе» РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал американского лидера Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер Министра Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца соучастниками теракта в «Крокусе». Об этом он написал в соцсети Х.

«Реальные заказчики — это украинские бандеровские подонки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства — все вы, Байден, Макрон, Сунак, Шольц и другие подельники. Мы этого не забудем!» — заявил он.

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Медведев обратился к вышеперечисленным лидерам стран и спросил, достаточно ли им доказательств украинского следа в теракте. Сами террористы заявили следователям, что за убийство людей в концертном зале им пообещали заплатить миллион рублей в Киеве.

Ранее исполнители теракта в Подмосковье заявили, что их куратором был человек по имени Сайфулло. Именно он давал им указания, а также пообещал помочь перейти границу России и Украины. Помимо этого, в телефонах подозреваемых нашли фотографии с украинской символикой, которые остались после переписки с Сайфулло.