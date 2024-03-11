11 марта 2024, 16:16
Еще одного участника «голой» вечеринки оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
Участника «голой» вечеринки Большакова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
Мировой судья участка N 268 Южнопортового района Москвы оштрафовал участника скандальной «голой» вечеринки Вячеслава Большаковой на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Большакова признали виновным по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Штраф в 200 тысяч рублей является максимальным для физических лиц по этой статье.
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Ставшая скандальной «голая» вечеринка прошла в московском клубе «Мутабор» в декабре, ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало большой общественный резонанс, его посетили звезды шоу-бизнеса и известные артисты, в том числе Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита и другие.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что подобные «голой» вечеринке мероприятия перечеркнули ценности российского общества.
*Запрещенное в России экстремистское движение
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