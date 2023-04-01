Криминал 01 апреля 2023, 10:36 Элитная московская квартира бывшего министра Абызова уйдет с молотка РБК: квартиру экс-министра Абызова в центре Москвы продадут более чем за 400 млн рублей РИА «Новости»

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Московскую квартиру бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова продадут на аукционе более чем за 400 миллионов рублей. Об этом сообщил РБК.

Недвижимость расположена в престижном жилом комплексе в районе Хамовники, площадь квартиры — почти 312 квадратных метров. Ее начальная цена на аукционе составляет 411,56 миллионов рублей.

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Торги начнутся 19 апреля, «шаг» повышения цены составит четыре миллиона рублей.

В период с 2012 по 2018 год Абызов занимал должность министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в выводе денег за рубеж и хищении, а также в создании преступного сообщества.

Прокуратура выяснила, что Абызов в феврале 2018 года продал акции ОАО «Сибирская энергетическая компания», после чего незаконно получил на счета своих иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей.

Суд уже взыскал с Абызова 22 миллиона долларов в пользу государства.