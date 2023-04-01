01 апреля 2023, 10:36
Элитная московская квартира бывшего министра Абызова уйдет с молотка
РБК: квартиру экс-министра Абызова в центре Москвы продадут более чем за 400 млн рублей
Московскую квартиру бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова продадут на аукционе более чем за 400 миллионов рублей. Об этом сообщил РБК.
Недвижимость расположена в престижном жилом комплексе в районе Хамовники, площадь квартиры — почти 312 квадратных метров. Ее начальная цена на аукционе составляет 411,56 миллионов рублей.
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Торги начнутся 19 апреля, «шаг» повышения цены составит четыре миллиона рублей.
В период с 2012 по 2018 год Абызов занимал должность министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в выводе денег за рубеж и хищении, а также в создании преступного сообщества.
Прокуратура выяснила, что Абызов в феврале 2018 года продал акции ОАО «Сибирская энергетическая компания», после чего незаконно получил на счета своих иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей.
Суд уже взыскал с Абызова 22 миллиона долларов в пользу государства.
Михаил Абызов
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