Суд взыскал с Абызова 22 миллиона долларов в пользу государства

Гагаринский суд Москвы взыскал с экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова 22 миллиона долларов в пользу государства. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры 8 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда города Москвы.

«Суд решил взыскать с Абызова М.А. в доход Российской Федерации 22 000 000 долларов США», — сказано в сообщении.

Защита экс-министра по вопросам Открытого правительства собирается обжаловать решение суда. Об этом сообщила адвокат Абызова Юлий Тай. Ее слова процитировал ТАСС.

«Мы обязательно обжалуем это решение. Как мы выяснили в ходе заседания, часть этих 22 миллионов долларов принадлежат на самом деле гражданину Швейцарии, а часть — одному из юрлиц этой страны. На наш взгляд, прокуратуре не удалось доказать связь этого швейцарца и этой организации с Абызовым», — подчеркнула она.

Михаила Абызова задержали в марте 2019 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, а также создании и участии в преступном обществе. Прокуратура уверена, что 7 февраля 2018 года Абызов продал акции ОАО «Сибирская энергетическая компания» на Кипре. В результате на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 миллиарда рублей, которые явились его незаконным доходом.