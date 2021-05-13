Бывшего министра Михаила Абызова выписали из тюремной больницы

Бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова выписали из тюремной больницы в СИЗО «Лефортово». Его адвокат Юлия Тай заявила, что экс-чиновник, возможно, будет участвовать в рассмотрении 13 мая жалобы на изъятие у него имущества на 32 миллиарда рублей.

«Недавно Абызова перевели из больницы в „Лефортово“. Его состояние здоровья улучшилось. Надеюсь, он сможет участвовать в рассмотрении жалобы по видеосвязи», — сказал ТАСС юрист.

Здоровье Михаила Абызова резко ухудшилось в конце апреля из-за неврологического заболевания. После заседания суда, где ему стало плохо, Абызова госпитализировали.

Михаила Абызова задержали в марте 2019 года. Ему предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, создании и участии в преступном обществе. 7 февраля 2018 года бывший министр, как считают прокуроры, продал акции ОАО «Сибирская энергетическая компания» на Кипре, а на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 миллиарда рублей, которые явились его незаконным доходом.