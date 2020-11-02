Экс-жена «колбасного короля» оказалась знакомой подозреваемого в его убийстве. Адвокат рассказал об их отношениях

Сегодня по подозрению в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова задержали Александра Мавриди. Подозреваемым оказался сантехник, который ранее чинил в доме кран. Об этом «360» сообщил адвокат экс-супруги предпринимателя Игорь Ким. По его словам, женщина знала задержанного лично. Однако пока полиция не расспрашивала ее об этом.

«Они чинил кран, помогал по хозяйству. <…> Такого уровня, я считаю, что человек, с техническим образованием, который помогал по хозяйству, не был посвящен в дела», — рассказал юрист.

Выяснилось, женщина узнала от адвоката о задержании работника по подозрению в убийстве ее бывшего супруга. Но ничего более об этом мужчине она не знает.

Ранее адвокат экс-супруги рассказал, за что могли убить предпринимателя. По его мнению, следователи могут найти мотив даже у его бывшей жены, с которой они давно не жили вместе. К тому же у супругов были плохие отношения.

Бизнесмена Владимира Маругова убили неизвестные вечером 1 ноября. Преступники ворвались на участок, связали предпринимателя и потребовали деньги, затем они выстрелили в мужчину из арбалета. Гражданская супруга Владимира успела убежать к соседям и вызвать полицию.