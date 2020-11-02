Адвокат бывшей жены «колбасного короля» рассказал, за что его могли убить

Пока рано говорить о причинах убийства «колбасного короля» Владимира Маругова. Следствие может найти мотив даже у бывшей жены предпринимателя. Об этом рассказал адвокат экс-супруги Маругова Игорь Ким.

«Моя доверительница давно не живет вместе с Маруговым. И вопросов сейчас больше, чем ответов. Следствие идет. Никаких версий категоричных дать не могу. Конфликт Татьяны и Владимира продолжался даже после смерти их общего сына. Он погиб в ДТП, тогда было много шума. В смерти Александр косвенно обвиняли его отца — Маругова-старшего», — рассказал Игорь Ким.

Он добавил, что Владимир Маругов был неординарной личностью. Бизнесмен владел разными фирмами: от производства шоу до мясных продуктов.

«У него кличка была „колбасный король“. Огромный мясоперерабатывающий завод, на фоне которого и развернулась вся эта баталия: развод и дележка империи короля. После развода с Татьяной Владимир еще занимался экспортом винных изделий. Хотя в России сейчас тяжелая экономическая ситуация, еще и криминогенная обстановка… не могу строить версии, следствие все покажет», — добавил адвокат Татьяны Маруговой.

Он уверен, что пока предположения мотивов убийства похожи на гадание на кофейной гуще.

«Даже в конфликте бывшего мужа и жены может быть мотив. Месть и прочее. Но я крайне сомневаюсь, что моя подзащитная способна заказать своего бывшего мужа. У него уже сложилась семья, родился сын. Она его вычеркнула из жизни, когда еще был жив их общий сын», — обьяснил Игорь Ким.

По словам адвоката, сама Татьяна Маругова в ужасе, несмотря на то, что Владимир создал ей множество проблем в жизни.

«Он не отреагировал адекватно на гибель их общего сына. Даже не пришел на похороны. И никак не участвовал в жизни Александра. А в Татьяне осталась человечность. Она очень порядочная и умеет в любой обстановке держать себя в руках. Она мне позвонила 2 ноября в 4 утра и рассказала о случившемся», — сказал Игорь Ким.

Владимира Маругова убили неизвестные вечером 1 ноября. Они ворвались на участок к бизнесмену, связали его и выстрелили в мужчину из арбалета. Гражданская супруга Владимира успела убежать и вызвать полицию.