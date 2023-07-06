Криминал 06 июля 2023, 17:56 Экс-замглавы Минобрнауки предъявили обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС МВД предъявило обвинение экс-замглавы Минобрнауки Переверзевой по делу о мошенничестве РАНХиГС

Читать 360tv в

Следствие предъявило обвинение по делу в особо крупном мошенничестве бывшему первому замминистра образования и науки России Валентине Переверзевой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Обвинение связано с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС)», — отметил источник агентства.

Реклама

Расследованием дела занимаются в Главном следственном управлении (ГСУ) ГУ МВД России по Москве.

В понедельник, 3 июля, по подозрению в мошенничестве задержали и проректора РАНХиГС Максима Назарова. Его обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в вуз. Тверской суд столицы запретил проректору пользоваться интернетом и мобильной связью, а также контактировать с коллегами из университета.

Кроме того, РАНХиГС признали потерпевшей стороной по этому делу. Известно, что сотрудники академии содействуют в расследовании.