06 июля 2023, 17:56
Экс-замглавы Минобрнауки предъявили обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС
МВД предъявило обвинение экс-замглавы Минобрнауки Переверзевой по делу о мошенничестве
Следствие предъявило обвинение по делу в особо крупном мошенничестве бывшему первому замминистра образования и науки России Валентине Переверзевой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Обвинение связано с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС)», — отметил источник агентства.
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Расследованием дела занимаются в Главном следственном управлении (ГСУ) ГУ МВД России по Москве.
В понедельник, 3 июля, по подозрению в мошенничестве задержали и проректора РАНХиГС Максима Назарова. Его обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в вуз. Тверской суд столицы запретил проректору пользоваться интернетом и мобильной связью, а также контактировать с коллегами из университета.
Кроме того, РАНХиГС признали потерпевшей стороной по этому делу. Известно, что сотрудники академии содействуют в расследовании.
МВД РФ
Мошенничество
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