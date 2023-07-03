Криминал 03 июля 2023, 18:01 Проректора РАНХиГС Назарова задержали в Москве Baza: проректора РАНХиГС Максима Назарова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве Известия

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Проректора РАНХиГС Максима Назарова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, Назарова обвинили в участии в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в университет. Его задержали 27 июня, а 29 июня Тверской суд Москвы запретил ему пользоваться интернетом, мобильной связью и общаться с коллегами из академии.

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Назаров стал проректором РАНХиГС в 2013 году. Он занял пост врио ректора год назад, сменив Владимира Мау, задержанного в июне 2022 года по делу о мошенничестве с бюджетными средствами. В августе Мау вернулся к исполнению обязанностей в академии, но вскоре ушел с поста по состоянию здоровья. Дело против него прекратили в октябре.

Ранее подозреваемого в мошенничестве преподавателя СПбГУ отстранили от работы.