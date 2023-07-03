Общество 03 июля 2023, 19:45 РАНХиГС признали потерпевшей стороной по делу о мошенничестве ТАСС: РАНХиГС признали потерпевшей стороной по делу о фиктивном трудоустройстве РИА «Новости»

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РАНХиГС является потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве. Сейчас академия оказывает помощь правоохранительным органам, сообщила ТАСС пресс-служба вуза.

«РАНХиГС по данному делу признана потерпевшей стороной и оказывает посильную помощь правоохранительным органам», — указано в заявлении.

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Проректор академии Максим Назаров стал фигурантом дела о мошенничестве. Сейчас в отношении задержанного ведутся следственные действия по эпизоду, связанному с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в 2018 году. Ему, добавили в пресс-службе вуза, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Проректора РАНХиГС задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. По данным Telegram-канала Baza, Назарова обвинили в участии в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в университет. После задержания Тверской суд запретил ему пользоваться интернетом, мобильной связью и общаться с коллегами из академии.

Максим Назаров занял должность проректора РАНХиГС в 2013 году.