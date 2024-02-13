Деньги 13 февраля 2024, 08:35 Незаконно приватизированные заводы на Урале потребовали вернуть в собственность России «Коммерсант»: генпрокуратура заявила о незаконности приватизации заводов ЧЭМК Unsplash

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Генпрокуратура России настояла на незаконности приватизации трех предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината и потребовала конфисковать их. Она подала иск в Арбитражный суд Свердловской области. Окончательное решение еще не приняли, сообщил «Коммерсант».

Надзорное ведомство истребовало акции трех предприятий ЧЭМК, которые принадлежат АО «Компания „Эталон“» и производят 90% ферросплавов России. Генпрокуратура заявила, что приватизацию Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и Кузнецкого завода ферросплавов провели в 1993–1999 годах незаконно, без согласования с правительством России.

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Активы, по версии истца, вывели за рубеж. В 2023 году их оформили на АО «Компания „Эталон“» и передали под контроль резидентов недружественных государств, в том числе трейдера ЧЭМК канадско-швейцарской RFA International. Продукцию в ущерб национальным интересам России стали вывозить по заниженным ценам в США, Великобританию и Францию.

Суд арестовал акции и имущество заводов. Решение по иску об изъятии пока не приняли. Однако в случае с АО «Волжский оргсинтез» и АО «Метафракс Кемикалс» суд вставал на сторону генпрокуратуры.