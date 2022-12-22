Эксклюзив 22 декабря 2022, 12:22 Экс-насильник расчленил бывшего вора в Подмосковье Источник «360»: судимый за насилие житель Мытищ расчленил своего знакомого серийного вора РИА «Новости»

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Жестокое убийство произошло в квартире многоэтажного дома в Мытищах. Ранее судимый за насилие 39-летний Анатолий Г. убил 35-летнего серийного вора Андрея Д. Об этом «360» сообщил источник.

Ранее судимый за насилие 39-летний Анатолий Г., подозреваемый в преступлении Убитый 35-летний серийный вор Андрей Д

Подозреваемый в убийстве — житель Мытищ, убитый — Химок. У Андрея Д. несколько судимостей за кражи.

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Анатолий Г. совершил убийство после пьяной ссоры 30 ноября, сообщил подробности преступления «Московский комсомолец». Он спрятал труп на балконе, постепенно расчленял его и выносил по частям в подвал. Полиция задержала Анатолия Г., когда тот выбрасывал один из мешков, в котором обнаружили чести тела.

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В начале ноября 89-летнего москвича заподозрили в убийстве и расчленении жены. Фрагменты женского тела наши у жилого дома на улице Маршала Тухачевского. Суд арестовал пенсионера до 3 января. Меру пресечения избрали с учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры.