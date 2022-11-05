Суд в Москве арестовал 89-летнего подозреваемого в расчленении своей жены | 360°

Криминал 05 ноября 2022, 15:30 Суд в Москве арестовал 89-летнего подозреваемого в расчленении своей жены Суд арестовал до 3 января 89-летнего москвича, подозреваемого в расчленении супруги

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В Москве арестовали пенсионера, которого подозревают в убийстве и расчленении своей жены. Суд отправил 89-летнего мужчину за решетку до 3 января 2023 года, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В надзорном ведомстве подчеркнули — меру пресечения избрали с учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры. Пенсионеру предъявили обвинение по статье об убийстве.

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По данным следствия, 3 ноября мужчина поссорился со своей 83-летней супругой. В какой-то момент он несколько раз ударил ее, после чего расчленил тело, а голову, руку и ноги жертвы выбросил с балкона квартиры на улице Маршала Тухачевского.

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«Обвиняемый вину не признает. Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Со слов потерпевшей — дочери погибшей, ее родители часто ссорились», — сообщили в прокуратуре.

По словам соседей подозреваемого, у мужчины были проблемы с памятью. Он часто забывал, где живет. Жильцы дома предположили, что у пенсионера «поехала крыша», потому что только этим можно объяснить жестокость убийства.