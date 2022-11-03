Москвича заподозрили в убийстве и расчленении жены. Ему 89 лет | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 16:31 Москвича заподозрили в убийстве и расчленении жены. Ему 89 лет Прокуратура Москвы: на Маршала Тухачевского обнаружили фрагменты женского тела

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У жилого дома на улице Маршала Тухачевского в Москве обнаружили фрагменты женского тела. Подозревается ее 89-летний супруг. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«Подозреваемый в убийстве женщины — ее супруг 1933 года рождения. В его квартире обнаружены фрагменты тела женщины. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“)», — написало ведомство.

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Работу правоохранительных органов координирует на месте хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В октябре в Якутске возле мусорных баков на улице Лермонтова у многоквартирного дома нашли расчлененное тело женщины. По данным правоохранительных органов, двое подозреваемых выпивали вместе с убитой, потом поругались и женщина получила удар ножом в голову. Ее расчленили и вынесли на мусорку в собственном дворе. Останки нашел студент. Правда, потом выяснилось, что расчлененный был мужчиной.