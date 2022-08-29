Экс-мэр Архангельска получил 15 суток за пробег «богатых и успешных» в Москве

Бывший мэр Архангельска Александр Донской получил 15 суток ареста за нарушение порядка при попытке организовать автопробег в Москве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на своего корреспондента.

«Назначить Донскому административное наказание в виде 15 суток ареста», — привело издание слова судьи Таганского суда столицы.

Пока решение суда в силу не вступило, оно может быть обжаловано в апелляционном порядке. Сделать это можно в установленные законом сроки.

Обвиняемый свою вину не признал. При задержании, по словам Донского, полицейские нанесли ему ушибы.

Александра Донского задержали в центре столицы после несанкционированного автопробега элитных машин. «Автопробег богатых и успешных» должен был пройти в Москве в воскресенье, 28 августа. Полиция сорвала планы организаторов: неудавшихся гонщиков начали задерживать еще до заезда, а машины отправили на спецстоянку.

Туда отвезли более 100 люксовых автомобилей. Общая стоимость спорткаров, по данным организаторов, превышает три миллиарда рублей. Правоохранители проверят все машины на нелегальные модификации.