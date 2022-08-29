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    29 августа 2022, 22:28

    Экс-мэр Архангельска получил 15 суток за пробег «богатых и успешных» в Москве

    Бывшему мэру Архангельска Донскому назначили 15 суток за незаконный автопробег в Москве

    Валерия Шафирко

    Бывший мэр Архангельска Александр Донской получил 15 суток ареста за нарушение порядка при попытке организовать автопробег в Москве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на своего корреспондента.

    «Назначить Донскому административное наказание в виде 15 суток ареста», — привело издание слова судьи Таганского суда столицы.

    Пока решение суда в силу не вступило, оно может быть обжаловано в апелляционном порядке. Сделать это можно в установленные законом сроки.

    Обвиняемый свою вину не признал. При задержании, по словам Донского, полицейские нанесли ему ушибы.

    Александра Донского задержали в центре столицы после несанкционированного автопробега элитных машин. «Автопробег богатых и успешных» должен был пройти в Москве в воскресенье, 28 августа. Полиция сорвала планы организаторов: неудавшихся гонщиков начали задерживать еще до заезда, а машины отправили на спецстоянку.

    Туда отвезли более 100 люксовых автомобилей. Общая стоимость спорткаров, по данным организаторов, превышает три миллиарда рублей. Правоохранители проверят все машины на нелегальные модификации.