Экс-мэр Архангельска получил 15 суток за пробег «богатых и успешных» в Москве
Бывшему мэру Архангельска Донскому назначили 15 суток за незаконный автопробег в Москве
Бывший мэр Архангельска Александр Донской получил 15 суток ареста за нарушение порядка при попытке организовать автопробег в Москве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на своего корреспондента.
«Назначить Донскому административное наказание в виде 15 суток ареста», — привело издание слова судьи Таганского суда столицы.
Пока решение суда в силу не вступило, оно может быть обжаловано в апелляционном порядке. Сделать это можно в установленные законом сроки.
Обвиняемый свою вину не признал. При задержании, по словам Донского, полицейские нанесли ему ушибы.
Александра Донского задержали в центре столицы после несанкционированного автопробега элитных машин. «Автопробег богатых и успешных» должен был пройти в Москве в воскресенье, 28 августа. Полиция сорвала планы организаторов: неудавшихся гонщиков начали задерживать еще до заезда, а машины отправили на спецстоянку.
Туда отвезли более 100 люксовых автомобилей. Общая стоимость спорткаров, по данным организаторов, превышает три миллиарда рублей. Правоохранители проверят все машины на нелегальные модификации.