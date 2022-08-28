Экс-мэра Архангельска задержали за участие в пробеге «богатых и успешных»

Бывшего мэра Москвы Александра Донского задержали в центре Москвы после несанкционированного автопробега элитных машин. Помощница предпринимателя уверяет, что Донской просто прохожий. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Полиция в воскресенье пресекла несогласованный автопробег, в котором участвовали люксовые автомобили типа McLaren, Lamborghini и Ferrari. Водителей и организатора мероприятия задержали, а машины отправили на штрафстоянку. На автомобилях, которые должны были проехать по центру столицы, участники планировали поместить наклейки с надписью: «Богатые и успешные».

Задержанных проверяют на алкогольное и наркотическое опьянение, а автомобили — на нелегальное изменение конструкции и незаконную модификацию, об этом сообщили в столичной полиции.

Предварительно известно, что на бывшего главу города составляют протокол о неподчинении сотрудникам правоохранительных органов при задержании.

Организатором «веселья» в центре столицы был криптоблогер Алексей Хитров. Он собрал 200 человек, чтобы устроить красивый заезд. На мероприятие пускали по билетам, которые продавали по цене от 36 тысяч до 270 тысяч рублей.