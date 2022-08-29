Обвинения в мошенничестве и миллиарды на штрафстоянке. Главное о несостоявшейся гонке «богатых и успешных» в Москве

В Москве хотели провести несогласованную с властями гонку на люксовых автомобилях. Однако участников задержала полиция, а организатора арестовали на 15 суток. Помимо этого, на него подали заявления о мошенничестве: билеты на мероприятие продавались по баснословным ценам — от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.

Несанкционированный «автопробег богатых и успешных» должен был пройти в Москве в воскресенье, 28 августа. Двести владельцев дорогих иномарок собирались устроить гонки в самом центре столицы, местом старта назначили бизнес-центр «Москва-Сити».

Однако полиция сорвала планы организаторов: неудавшихся гонщиков начали задерживать еще до заезда, а машины отправили на спецстоянку.

Среди задержанных спорткаров — Lamborghini и Ferrari, стоимость которых стартует от 12 и 16 миллионов рублей соответственно. Также на штрафстоянке оказались Rolls-Royce Phantom стоимостью почти 40 миллионов, Mercedes-Benz G63 Brabus за 30 миллионов, Hummer H1 (за него сейчас придется отдать минимум 16 миллионов), Сhevrolet Corvette C8 за 11,5 миллиона в самой скромной комплектации, Audi RS5 за 7,3 миллиона, Bentley Continental GT II за 15 миллионов и Porsche как минимум за девять миллионов рублей.

Всего на штрафстоянку отвезли более ста люксовых автомобилей. Общая стоимость спорткаров, которые должны были проехать по московским улицам, по данным организаторов, превышает три миллиарда рублей. Правоохранители проверят все машины на нелегальные модификации.

Что известно об организаторе гонки

По информации СМИ, незаконный автопробег организовал криптоблогер Алексей Хитров, позиционирующий себя как предпринимателя и инвестора. Мероприятие он анонсировал в соцсетях, пообещав участникам красивый заезд по Москве, а обладателям VIP-билетов — личного менеджера, эксклюзивные развлечения, ресторан с баней в Подмосковье и заселение в пятизвездочный отель после гонки.

Ранее Хитров был известен как автор «Блога Анонима», где рассказывал, как заработал первый миллион в 19 лет. Он долгое время не раскрывал свою личность, а на мероприятиях выступал в маске. Сейчас занимается рекламой и раскруткой продуктов в интернете.

Хитров не предупредил участников, что для таких заездов необходимы специальные разрешения от столичных властей, которых у него нет. Однако в соцсетях блогер возмущается срывом мероприятия, ведь, по его словам, «отправлял документы» — правда, не уточняя, куда, кому и какие.

Гонку он организовывал вместе с братом-близнецом Сергеем и утверждал, что это будет главное событие лета для обладателей люксовых спорткаров. На кадрах с pre-party можно увидеть даже подпольное казино для состоятельных гостей. Хитров писал в соцсетях, что скрывает место старта от общественности, чтобы не мешали «непонятные люди», а охранять мероприятие должны были «бывшие сотрудники спецслужб».

Источник фото: соцсети

Москвичка, чью машину задержали вместе с другими спорткарами, рассказала, что за 40 тысяч рублей им обещали наклейку на авто со словами «богатые и успешные» и продолжение вечера в ресторане.

На Хитрова начали писать заявления в правоохранительные органы, сообщил Telegram-канал Mash. Как минимум три человека сказали, что заплатили от 40 до 460 тысяч рублей за билет на несостоявшееся мероприятие. Помимо возврата денег, пострадавшие хотят, чтобы на блогера завели дело о мошенничестве. По данным Telegram-канала «112», ему не раз выносили предостережения о проведении массовых мероприятий.

В итоге братьев Хитровых арестовали на 15 суток за нарушение общественного порядка.

«Я полностью согласен, извиняюсь, злого умысла не было, я пришел пешком в ресторан. Пришел и не дошел. Я признаю вину и раскаиваюсь, больше такого не повторится. Инициатором был мой брат-близнец!» — заявил Сергей.

«Богатые и успешные»

Среди задержанных оказался и бывший мэр Архангельска Александр Донской. Изданию Shot он заявил, что не имеет отношения к «автопробегу богатых и успешных», а стоял и ждал такси у бара, где задерживали людей. На самом деле, по словам Донского, он собирался на некую православную выставку.

В прошлом на Донского заводили уголовное дело за использование заведомо ложного документа: чиновника подозревали в подделке диплома об образовании. В итоге его осудили условно и вынудили оставить пост мэра. После этого мужчина занялся музеями эротики, в том числе в Санкт-Петербурге, и ведением блога.

Как сообщил Telegram-канал Shot, другим участником заезда должен был стать сооснователь петербургской сети лаундж-баров, миллионер Антон Симутов. Накануне гонки, по информации СМИ, он разрешил маленькой девочке прокатиться за рулем фиолетового Dodge по центру Москвы. Кадры задержания опубликовал Shot.

Часть участников задержали в отеле Crowne Plaza. По информации Mash, на четверых составили протоколы об организации массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка. По этой же статье завели дело на Хитрова.

В числе задержанных — представитель табачной фирмы Алексей Березкин, сообщил Mash. Еще трое — сочинец, приехавший на пробег на Mercedes C-класса, фотограф отеля и девушка, которая «просто вышла попить с ребятами кофе».

Также на штрафстоянку попал спорткар McLaren 21-летнего криптопредпринимателя и блогера Александра Вайса, более известного как Саша Вайс. В профиле издания «Сноб» он называет себя специалистом по инвестициям и криптокошелькам с пятилетним опытом. По информации Shot, Вайса не задержали, поскольку ему удалось скрыться от полиции в одном из ресторанов неподалеку.

Криптопредприниматель и обладатель Bugatti Chiron Азам Ходжаев рассказал в соцсетях, что опоздал на автопробег по семейным обстоятельствам, поэтому избежал задержания.