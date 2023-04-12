Криминал 12 апреля 2023, 18:59 Экс-главе МЧС Кузбасса запросили 14 лет тюрьмы по делу «Зимней вишни» Прокурор запросил 14 лет колонии для экс-главы ГУ МЧС по Кузбассу по делу «Зимней вишни» РИА «Новости»

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Гособвинение запросило 14 лет лишения свободы для экс-главы ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передал ТАСС.

«Признать Мамонтова виновным и окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет со штрафом в размере 900 тысяч рублей», — сказал прокурор.

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Кроме того, представитель гособвинения попросил суд приговорить бывшего главного госпожинспектора Кемерово Григория Терентьева к 10 годам тюрьмы и штрафу в 120 тысяч рублей.

Прокурор также попросил суд лишить фигурантов званий и государственных наград.

У осужденного по делу «Зимней вишни» пожарного Сергея Генина выявили онкологическое заболевание. Его положили в тюремную больницу. По закону заключенного, заболевшего туберкулезом или раком, суд должен освободить от отбывания наказания.

Пожар, который произошел в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года, унес жизни 60 человек, среди которых 37 детей.