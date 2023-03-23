Общество 23 марта 2023, 21:32 Онкологическое заболевание выявили у осужденного по делу «Зимней вишни» ТАСС: у осужденного за халатность при тушении «Зимней вишни» пожарного Генина выявили рак РИА «Новости»

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У пожарного Сергея Генина, которого осудили на пять лет лишения свободы за халатность при тушении ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, выявили онкологическое заболевание. Сейчас он находится в больнице колонии под стражей. Об этом сообщил ТАСС.

«У Сергея Генина обнаружена злокачественная опухоль, он находится в тюремной больнице. В гражданское лечебное учреждение для оказания медицинской помощи его переводить не планируют», — сказал собеседник агентства.

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Состояние здоровья Генина начало ухудшаться еще в конце лета 2022 года. Он неоднократно обращался в медсанчасть. Однако обследование провели только сейчас. Согласно законодательству, заболевших тяжелым заболеванием, как туберкулез или рак, суд должен освободить от отбывания наказания.

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Генин должен выйти на свободу через месяц — 25 апреля. При этом суд так и не рассмотрел его апелляцию на приговор.

В конце 2022 года апелляционный суд увеличил штраф бывшему гендиректору и совладельцу «Зимней вишни» Вячеславу Вишневскому с 21 миллиона до 70 миллионов рублей. В отношении срока приговор не изменили — восемь лет колонии строгого режима.