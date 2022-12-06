Эксклюзив 06 декабря 2022, 14:26 «Его давно травили». Тетя школьника из Нижневартовска назвала причину нападения с ножом Тетя напавшего на одноклассника школьника в Нижневартовске: его давно травили РИА «Новости»

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Школьника, напавшего на одноклассника с ножом в Нижневартовске, травили сверстники. Об этом «360» сообщила тетя ребенка Оксана.

Женщина призналась, что в последнее время не поддерживала тесных связей с семьей.

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«Племянник говорил, что давно его травили уже. Тот мальчик, пострадавший, главным заводилой был. Они давно его доводили», — рассказала родственница мальчика.

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По ее словам, на прошлой неделе семья напавшего обращалась из-за травли к классному руководителю. Детей направили к школьному психологу.

Утром 6 декабря стало известно, что ученик восьмого класса школы в Нижневартовске ранил ножом одноклассника, пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу. Затем напавший нанес ударом ножом себе.

Правоохранители занялись расследованием дела. Мэр города Дмитрий Кощенко поручил главе комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу выяснить все причины и обстоятельства происшествия.

Главный врач Нижневартовской окружной клинической детской больницы Денис Третьяков сообщал, что состояние пережившего нападение ребенка остается крайне тяжелым. Сам нападавший находится в стабильном состоянии.