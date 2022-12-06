Происшествия 06 декабря 2022, 13:00 «Между жизнью и смертью». Врач рассказал о состоянии подростка после нападения одноклассника с ножом в Югре Главврач Нижневартовской больницы Третьяков: боремся за жизнь мальчика после резни в школе

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Состояние ученика восьмого класса школы Нижневартовска, на которого набросился одноклассник с ножом, остается крайне тяжелым. Медики борются за его жизнь. Об этом сообщил главный врач Нижневартовской окружной клинической детской больницы Денис Третьяков.

«В больницу поступили двое подростков. Состояние одного ребенка крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь. Состояние второго ребенка стабильное, угрозы жизни нет», — уточнил Третьяков.

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Председатель комиссии по делам несовершеннолетних, заместитель главы города Николай Лукаш рассказал, что трагедия произошла Нижневартовской школе № 21. Восьмиклассник набросился на одноклассника с ножом на входе в образовательное учреждение и тяжело его ранил. Затем подросток нанес удар себе.

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«Конфликт носил затяжной характер, человек готовился совершить преступление, поэтому наша задача — разобраться в причинах и действиях сотрудников школы», — отметил Лукаш.

По словам главы департамента образования Югры Алексея Дренина, межведомственная комиссия выезжает 6 декабря с проверкой в образовательную организацию. Внимание специалисты акцентируют на двух основных моментах. Во-первых, комиссия проанализирует вопрос антитеррористической защищенности школы. Во-вторых, проверит систему воспитательной работы образовательной организации.

«По предварительной информации, мы знаем, что был некий конфликт между двумя ребятами. Будем устанавливать, какие меры предприняла образовательная организация для его урегулирования», — резюмировал Алексей Дренин.

Школьник набросился на одноклассника с ножом в Югре утром во вторник, 6 декабря.