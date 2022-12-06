Криминал 06 декабря 2022, 08:45 Школьник набросился на одноклассника с ножом в Югре Власти Нижневартовска сообщили, что пострадавшего при нападении в школе госпитализировали РИА «Новости»

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Ученик восьмого класса одной из школ в Нижневартовске ранил ножом одноклассника. Пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Конфликт между восьмиклассниками из школы № 21 произошел около 08:00 (06:00 по московскому времени) 6 декабря. Один ученик ударил другого ножом. Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи делают все возможное для спасения его жизни.

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Представители власти добавили, что правоохранительные органы уже работают на месте случившегося, при этом занятия в школе продолжаются. Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко поручил председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу выяснить все причины и обстоятельства случившегося.

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