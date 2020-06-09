Ефремова привезли в отделение полиции на Арбате. Прямая трансляция

Утром 9 июня в реанимации умер Сергей Захаров, который пострадал в ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Самого артиста доставили в отделение полиции. Его привезли в УВД по ЦАО на Арбате. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

Серьезная авария произошла на Смоленской площади. Ефремов на своей иномарке пересек сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в кабину грузовика. Водителя Lada увезли в больницу в тяжелом состоянии. Спасти его не удалось. Он получил множественные переломы — в том числе ребер с двух сторон — и травмы внутренних органов.

На освидетельствовании подтвердилось, что Ефремов сел за руль пьяным. О его состоянии говорили раньше и очевидцы аварии. Артиста задержали, но потом отпустили под подписку о невыезде.

Против актера возбудили уголовное дело. После смерти Захарова его переквалифицировали на более тяжкое. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.