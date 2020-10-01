Ефремов возместил моральный ущерб сыну погибшего Захарова

Актер Михаил Ефремов направил 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова, как компенсацию морального ущерба. Об этом «360» сообщили в Пресненском суде Москвы со ссылкой на апелляционную жалобу от актера.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба Михаила Ефремова, в которой сообщается о том, что осужденным был возмещен моральный вред потерпевшему Захарову В. С. в размере 800 000 рублей», — говорится в сообщении.

Изначально сын погибшего Виталий Захаров требовал взыскать с актера 6,5 миллиона рублей. После сумма увеличилась до 7,3 миллиона. Но в окончательном приговоре артисту суд снизил сумму компенсации до 800 тысяч.

Представлявший интересы Захарова-младшего адвокат Сергей Аверцев заявил, что суммой компенсации пострадавшая сторона недовольна. Он не исключил, что направит обжалование.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в центре Москвы вечером 8 июня. Пьяный актер за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и на скорости столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Пострадавшего мужчину госпитализировали, но утром он скончался.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили водительских прав и обязали заплатить старшему сыну погибшего 800 тысяч рублей моральной компенсации.

Новые адвокаты Ефремова и сам актер подали апелляции для обжалования срока заключения.