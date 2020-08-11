Сын Захарова захотел получить от Ефремова 6,5 млн рублей. На этом иски не закончатся

Старший сын погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова подал иск к Михаилу Ефремову. Виталий Захаров требует от актера 6,5 миллиона рублей. «360» связался с адвокатом Захарова-младшего, Сергеем Аверцевым.

Он подтвердил, что гражданский иск действительно подан. По его словам, в документе все детально изложено.

«Там изложено все достаточно подробно. Я специально принял решение его опубликовать, чтобы всем все было понятно», — сказал он.

В иске говорится, что Виталий Захаров требует взыскать с Михаила Ефремова 6,5 миллиона рублей за причинение морального ущерба.

В свою очередь адвокат Александр Добровинский, который защищает интересы других родственников погибшего Захарова, сообщил «360» о готовящихся исках.

«Если будет возможность, то я его сегодня зачитаю (гражданский иск — прим. ред.) и предъявлю», — заявил он.

Ранее Добровинский показал видео, на котором Ефремов выходит из машины сразу прямо после аварии.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня в центре Москвы. На Смоленской площади он влетел в фургон, который ехал в противоположном направлении. За рулем грузовичка находился Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и через несколько часов скончался. Ефремова задержали. Известно, что в момент аварии он был пьяным. В его крови позже обнаружили наркотики.

Процесс над актером начался в августе. Во вторник, 11 августа, пройдет очередное судебное заседание.