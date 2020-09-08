Адвокат старшего сына Захарова остался недоволен суммой компенсации от Ефремова

Защита старшего сына Сергея Захарова осталась недовольна суммой компенсации от Михаила Ефремова. Ранее суд постановил, что актер должен выплатить пострадавшему 800 тысяч рублей.

Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Сергей Аверцев.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишению водительских прав на три года. Кроме того, актера обязали выплатить старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова 800 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Виталий Захаров просил суд о сумме выплаты в размере 7,3 миллиона рублей.

Мы, конечно, недовольны компенсацией, вопрос обжалования обсудим с доверителем Сергей Аверцев.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня. Актер управлял своим автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Он пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном интернет-магазина. За рулем машины находился курьер Сергей Захаров, который получил серьезные травмы. В результате он скончался в реанимации.

Адвокат Мария Золотковская в беседе с «360» отметила, что актеру вынесли слишком строгий приговор. Она подчеркнула, что по аналогичным делам другие виновники получали гораздо меньшие сроки. Стандартное наказание за такое преступление — три-четыре года колонии-поселения.

Она также удивилась тому, как быстро суд вынес приговор — с момента аварии прошло ровно три месяца. Адвокат отметила что это наводит на вопросы о том, тщательно ли проводились следственные мероприятия и законно ли вынесенное решение.