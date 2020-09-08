Адвокат старшего сына Захарова остался недоволен суммой компенсации от Ефремова
Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Сергей Аверцев.
Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишению водительских прав на три года. Кроме того, актера обязали выплатить старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова 800 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Виталий Захаров просил суд о сумме выплаты в размере 7,3 миллиона рублей.
Мы, конечно, недовольны компенсацией, вопрос обжалования обсудим с доверителемСергей Аверцев.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня. Актер управлял своим автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Он пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном интернет-магазина. За рулем машины находился курьер Сергей Захаров, который получил серьезные травмы. В результате он скончался в реанимации.
Адвокат Мария Золотковская в беседе с «360» отметила, что актеру вынесли слишком строгий приговор. Она подчеркнула, что по аналогичным делам другие виновники получали гораздо меньшие сроки. Стандартное наказание за такое преступление — три-четыре года колонии-поселения.
Она также удивилась тому, как быстро суд вынес приговор — с момента аварии прошло ровно три месяца. Адвокат отметила что это наводит на вопросы о том, тщательно ли проводились следственные мероприятия и законно ли вынесенное решение.